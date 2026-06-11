எங்கள் தங்கம்: சமந்தா படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு!

சமந்தா நடித்துள்ள எங்கள் தங்கம் படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.
நடிகை சமந்தா மற்றும் ஓ பேபி படத்தின் இயக்குநர் நந்தினி ரெட்டி கூட்டணியில் தெலுங்கில் உருவாகியுள்ள புதிய படம் ’மா இன்டி பங்காரம்’.
சமந்தா தயாரித்துள்ள இப்படத்தை தமிழில் ‘எங்கள் தங்கம்’ எனப் பெயரிட்டு வெளியிடுகின்றனர்.
இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் தெலுங்கு டிரைலர் முன்னர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இப்படத்தின் தமிழ் பதிப்பின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. சமந்தா அதிரடி ஆக்ஷன் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.
இந்தப் படம் வருகிற ஜூன் 19 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
Summary
Samantha movie Engal thangam Trailer Released
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