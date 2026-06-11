Dinamani
இல்லத்தரசிகள் மாத ஊதிய மதிப்பு ரூ.30,000! சாலை விபத்து வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம்சூலூர் சிறுமி பாலியல் கொலை: கைதான இருவருக்கும் குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கல்!திருச்செந்தூர் -நெல்லை பயணிகள் ரயில் சேவை 3 நாள்களுக்கு ரத்து!கரூர் சம்பவம்: காவல் ஆய்வாளர் உள்பட 10 பேரிடம் சிபிஐ விசாரணை!திமுக கூட்டணியில் இருந்து சிபிஐ வெளியேறியது ஏன்? - மு. வீரபாண்டியன் விளக்கம்தில்லியில் முதல்வர் விஜய் தங்கியிருந்த இடத்தில் தீ விபத்து!பாரதிராஜாவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல்அரசுப் பள்ளியில் மகளை சேர்த்த மானாமதுரை தவெக எம்எல்ஏவுக்கு குவியும் வாழ்த்து!தமிழகத்தில் புறவாசல் வழியாக வேறு ஆட்சியை நிறுவ முயற்சித்தனா்: எம்.ஏ. பேபி குற்றச்சாட்டுநேருவின் 17-ஆண்டுச் சாதனையைப் போற்றுவோம்: ப. சிதம்பரம்
/
செய்திகள்

எங்கள் தங்கம்: சமந்தா படத்தின் டிரைலர் வெளியீடு!

சமந்தா நடித்துள்ள எங்கள் தங்கம் படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

News image

சமந்தா

Updated On :11 ஜூன் 2026, 8:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சமந்தா நடித்துள்ள எங்கள் தங்கம் படத்தின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

நடிகை சமந்தா மற்றும் ஓ பேபி படத்தின் இயக்குநர் நந்தினி ரெட்டி கூட்டணியில் தெலுங்கில் உருவாகியுள்ள புதிய படம் ’மா இன்டி பங்காரம்’.

சமந்தா தயாரித்துள்ள இப்படத்தை தமிழில் ‘எங்கள் தங்கம்’ எனப் பெயரிட்டு வெளியிடுகின்றனர்.

இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தின் தெலுங்கு டிரைலர் முன்னர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இப்படத்தின் தமிழ் பதிப்பின் டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது. சமந்தா அதிரடி ஆக்‌ஷன் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

இந்தப் படம் வருகிற ஜூன் 19 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

Summary

Samantha movie Engal thangam Trailer Released

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

சமந்தாவின் எங்கள் தங்கம் படத்தின் தணிக்கைச் சான்றிதழ்!

சமந்தாவின் எங்கள் தங்கம் படத்தின் தணிக்கைச் சான்றிதழ்!

என்னை வெறுப்பவர்களுக்கு... சமந்தா பதில்!

என்னை வெறுப்பவர்களுக்கு... சமந்தா பதில்!

பெத்தி டிரைலர்!

பெத்தி டிரைலர்!

த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் டிரைலர் அப்டேட்!

த்ரிஷ்யம் 3 படத்தின் டிரைலர் அப்டேட்!

விடியோக்கள்

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!