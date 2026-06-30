Dinamani
அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கை வாபஸ் பெற்ற டி.ஆர். பாலு! அமெரிக்க மக்களுக்காக பெட்ரோல் விலையைக் குறைக்க வேண்டும் : அதிபர் டிரம்ப்தவெக ஆட்சி கவிழ வாய்ப்பில்லை! தவெகவுக்கு துணை நிற்போம்! அதிமுக: திருமாவளவன் மேயர் பிரியா, அமைச்சர் சேகர் பாபு மீது வழக்குப் பதிவு!குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வுக்கு இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்!பொறியியல் சேர்க்கை தரவரிசைப் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! கலந்தாய்வு தேதி அறிவிக்கப்படும்!தொடர்ந்து குறையும் தங்கம், வெள்ளி விலை!
/
செய்திகள்

லஞ்சத்தை ஒழிக்க முடியும் என்கிற நம்பிக்கையில்... அரசிற்குக் கோரிக்கை வைத்த இயக்குநர் சீனு ராமசாமி!

இயக்குநர் சீனு ராம்சாமி சில கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளார்...

News image

இயக்குநர் சீனு ராமசாமி, முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்

Updated On :30 ஜூன் 2026, 12:48 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் சீனு ராமசாமி தமிழக அரசிற்கு சில கோரிக்களை வைத்துள்ளார்.

இயக்குநர் சீனு ராமசாமி தமிழக அரசுக்குத் திரைத்துறை குறித்து சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட பதிவில்,

”லஞ்சம் மற்றும் கையூட்டு போன்ற சகஜமாகிப்போன நடைமுறைகளை எல்லாம் முழுவதுமாக விரட்டி விட முடியும் என்ற நம்பிக்கையைத் தந்து கொண்டிருக்கும் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அரசின் கவனத்திற்கு இந்த முக்கியமான ஆறு கோரிக்கைகளைக் கொண்டு செல்ல விரும்புகிறேன்.

1. அரசுத் திரையரங்குகள்

கேரளாவின் KSFDC பாணியில், எளிய தயாரிப்பாளர்களின் திரைப்படங்களுக்காக அரசுத் திரையரங்குகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். இது திரையரங்கங்கள் கிடைக்காமல் முடங்கிப்போகும் நல்ல கதையம்சம் கொண்ட சிறு பட்ஜெட் திரைப்படங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்வாதாரமாக அமையும்.

2. திரைப்பட ரசனைக் கல்வி

பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் திரைப்பட ரசனைக் கல்வி (Film Appreciation) கொண்டுவரப்பட வேண்டும். சினிமாவை ஒரு கலையாகப் புரிந்துகொள்ளும் பக்குவத்தை இது இளம்தலைமுறையினரிடம் உருவாக்கும்.

3. உலகத் திரைப்பட மாநாடு

தமிழ்ச் சங்க மாநாட்டைப் போல, தமிழகத்தில் உலகளாவிய திரைப்பட மாநாடு நடத்தப்பட வேண்டும். இது தமிழ்த் திரைக் கலைஞர்களையும் உலகத் தரம் வாய்ந்த படைப்பாளிகளையும் ஒரே தளத்தில் இணைக்க உதவும்.

4. ஒற்றைச் சாளர அனுமதி

நமது பாரம்பரிய மற்றும் பண்பாட்டுத் தலங்களில் எளிதாகப் படப்பிடிப்பு நடத்த ஆன்லைன் மூலம் முன் அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும். படப்பிடிப்புத் தளங்களில் நிலவும் அதிகாரத்துவச் சிக்கல்களையும் மறைமுகக் கையூட்டுகளையும் ஒழிக்க இதுவே மிகச்சிறந்த வழி.

5. சுயாதீனத் திரைப்பட மானியம்

லண்டன், மகாராஷ்டிர மாநிலங்களைப் போல, நட்சத்திர அந்தஸ்து இல்லாத எளிய திரைப்படங்களுக்கு அரசு சிறப்பு மானியம் வழங்க வேண்டும்.

6. கலைஞர்களுக்கான வீடுகள்

ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட திரைப்பட இயக்குநர் சங்கம் மற்றும் நலிவடைந்த கலைஞர்களுக்கான வீடுகள் தரும் பணியை விரைவுபடுத்தி, தகுதியான கலைஞர்களுக்கு அவை சென்றடைவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

லஞ்சத்தை ஒழிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், கலைத்துறையிலும் இத்தகைய கொள்கை ரீதியான மாற்றங்களை இந்த அரசு சாத்தியமாக்கும் என்று நம்புகிறேன்.” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Director Seenu Ramasamy has placed certain requests before the Tamil Nadu government.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தமிழ் திரைப்பட ஆளுமை கே. பாக்யராஜ் காலமானார்: தலைவர்கள் இரங்கல்

தமிழ் திரைப்பட ஆளுமை கே. பாக்யராஜ் காலமானார்: தலைவர்கள் இரங்கல்

குரு - சீடர்! தமிழ்த் திரையுலகுக்கு பேரிழப்பை ஏற்படுத்திய பாரதிராஜா - பாக்யராஜ்!

குரு - சீடர்! தமிழ்த் திரையுலகுக்கு பேரிழப்பை ஏற்படுத்திய பாரதிராஜா - பாக்யராஜ்!

திரைப்பட கல்வியை முன்னெடுக்க புதுச்சேரி முதல்வரிடம் வலியுறுத்தல்

திரைப்பட கல்வியை முன்னெடுக்க புதுச்சேரி முதல்வரிடம் வலியுறுத்தல்

திரைப்பட இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா மறைவு: தலைவர்கள் இரங்கல்

திரைப்பட இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா மறைவு: தலைவர்கள் இரங்கல்

விடியோக்கள்

lingam Web Series Review | தென் தமிழகத்தை நடுங்க வைத்த ரௌடி! லிங்கம் | Lakshmi Saravanakumar

lingam Web Series Review | தென் தமிழகத்தை நடுங்க வைத்த ரௌடி! லிங்கம் | Lakshmi Saravanakumar

Podcast | அதிமுக இழந்த மேலும் ஒரு எம்எல்ஏ! | News & Views | Epi 48

Podcast | அதிமுக இழந்த மேலும் ஒரு எம்எல்ஏ! | News & Views | Epi 48

ஆப்பிரிக்க அணிகளின் எழுச்சி! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

ஆப்பிரிக்க அணிகளின் எழுச்சி! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

தவெக நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நகர்வது ஏன்? | UN Kannan Interview | CM Vijay | TVK | ADMK

தவெக நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நகர்வது ஏன்? | UN Kannan Interview | CM Vijay | TVK | ADMK