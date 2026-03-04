Dinamani
ஈரானின் புதிய தலைவரும் கொல்லப்படுவார்! இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன் தள்ளுபடி செய்ய நடவடிக்கை! - விஜய் அறிவிப்புபங்குச் சந்தை கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 1,650 புள்ளிகள் சரிவு! ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக பயணிக்கும் கப்பல்களுக்கு கடற்படை பாதுகாப்பு: டிரம்ப்!நுழைவு வாயிலிலேயே வாயில் நுழையாத பெயர்: முதல்வர் கண்டனம்!திருச்சி ரயில்வே அலுவலகத்துக்கு ஹிந்தி பெயர்! தமிழிசை செளந்தரராஜன் எதிர்ப்பு! கிரிக்கெட்டில் சிஎஸ்கேவையும், தேர்தலில் தவெகவையும் தொட முடியாது! விஜய் ஈரானைத் தாக்க உதவி மறுப்பு... ஸ்பெய்ன் உடனான வர்த்தகத்தைத் துண்டித்தார் டிரம்ப்!ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா தேர்வு!
/
செய்திகள்

ஒரே நாளில் வெளியாகும் டாக்ஸிக், ஜன நாயகன்?

டாக்ஸிக், ஜன நாயகன் வெளியீடு குறித்து...

News image
யஷ், விஜய்
Updated On :4 மார்ச் 2026, 9:53 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படம் தேர்தலுக்குப் பின்பே வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.

நடிகர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படம் பொங்கல் வெளியீடாக ஜன. 9 ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், தணிக்கை பிரச்னை காரணமாக நீதிமன்ற வழக்கைச் சந்தித்து, வெளியீட்டில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.

மார்ச் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தேர்தலால் இம்மாதம் வெளியாகாது என்றே தெரிகிறது.

இதனால், இப்படத்தை நடிகர் விஜய்யின் பிறந்த நாளான ஜூன் 4 ஆம் தேதியில் தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிடலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதேநேரம், மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மார்ச் 19 ஆம் தேதி வெளியாக இருந்த நடிகர் யஷ்ஷின் டாக்ஸிக் திரைப்படம் ஜூன் 4 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக, டாக்ஸிக் மற்றும் ஜன நாயகன் ஒரே நாளில் வெளியாகவே வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. சில ஆண்டுகளுக்கு முன் கேஜிஎஃப் - 2 திரைப்படமும் பீஸ்ட் திரைப்படமும் ஒரே நாளில் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

தேர்தலுக்குப் பின்பே ஜன நாயகன்?

தேர்தலுக்குப் பின்பே ஜன நாயகன்?

மீண்டும் மறுவெளியீடாகும் கில்லி!

மீண்டும் மறுவெளியீடாகும் கில்லி!

ஜூன் வெளியீடாக ஜன நாயகன்?

ஜூன் வெளியீடாக ஜன நாயகன்?

ஜன நாயகன் வெளியாகாது என நினைத்தேன்: விஜய்

ஜன நாயகன் வெளியாகாது என நினைத்தேன்: விஜய்

வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
வீடியோக்கள்

BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

34 நிமிடங்கள் முன்பு
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
வீடியோக்கள்

Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

23 மணி நேரங்கள் முன்பு