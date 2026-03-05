நடிகர் பவன் கல்யாணின் உஸ்தாத் பகத் சிங் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் பவன் கல்யாண் இறுதியாக நடித்த ஓஜி திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் ரூ. 300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து அசத்தியது.
அடுத்ததாக, பவன் கல்யாண் உஸ்தாத் பகத் சிங் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்தார். இப்படத்தை இயக்குநர் ஹரிஷ் ஷங்கர் இயக்க, தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற மார்ச் 19 ஆம் தேதி திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உஸ்தாத் பகத் சிங்கும் ஆக்சன் பின்னணியில் உருவாகியுள்ளதால் பவன் ரசிகர்கள் வெளியீட்டிற்காகக் காத்திருக்கின்றனர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
கர வெளியீட்டுத் தேதி!
சமந்தாவின் மா இன்டி பங்காரம் வெளியீட்டுத் தேதி!
தாய் கிழவி புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!
பவன் கல்யாணின் உஸ்தாத் பகத் சிங் வெளியீட்டுத் தேதி!
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...