ரஜினி - கமல் பட பாணியில் ராகுல் காந்தி - கௌரவ் கோகோய்..! அசாம் காங்கிரஸ் வெளியிட்ட விடியோ!

ரஜினி - கமல் பட பாணியில் ராகுல் காந்தி - கௌரவ் கோகோய் இருக்குமாறு அசாம் காங்கிரஸ் விடியோ ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளது.
அசாம் காங்கிரஸ் தனது அதிகாரபூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள இந்த விடியோ சமூக வலைதளத்தில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.
இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், நடிகர் ரஜினி, கமல் இணைந்து நடிக்கிறார்கள். இந்தப் படத்துக்கான புரோமோ சமீபத்தில் வெளியாகி வைரலாகியது.
அசாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தொடர்பாக சமீபத்தில் காங்கிரஸ் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அசாமில் 40 இடங்களுக்கான வேட்பாளர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, அசாம் காங்கிரஸ் தலைவரும் எம்.பி.யுமான கௌரவ் கோகோய், ஜோர்ஹாட் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடலாம் என்ற நிலையில், இந்த விடியோ வைரலாகி வருகிறது.
summary
Rahul Gandhi - Gaurav Gogoi in the style of Rajini - Kamal..! Video released by Assam Congress!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
அசாம் பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் எம்.பி.!
ஏஐ அல்ல..! ரஜினி - கமல் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
பாஜகவில் இணைந்தவர்கள் முக்கியமற்றவர்களாக மாறிவிட்டனர்: காங்கிரஸ் தலைவர்!
இதுபோன்ற விடியோக்களை வெளியிடுவது முதல்முறை! கிரண் ரிஜிஜு ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும்!
வீடியோக்கள்
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...