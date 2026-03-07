Dinamani
ரஜினி - கமல் பட பாணியில் ராகுல் காந்தி - கௌரவ் கோகோய்..! அசாம் காங்கிரஸ் வெளியிட்ட விடியோ!

நடிகர்கள் ரஜினி - கமல் பட பாணியில் அசாம் காங்கிரஸ் வெளியிட்ட விடியோ குறித்து...

ரஜினி - கமல், ராகுல் காந்தி - கௌரவ் கோகோய்.- படங்கள்: எக்ஸ் / ரெட் ஜெயண்ட்ஸ், அசாம் காங்கிரஸ்.
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:11 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரஜினி - கமல் பட பாணியில் ராகுல் காந்தி - கௌரவ் கோகோய் இருக்குமாறு அசாம் காங்கிரஸ் விடியோ ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளது.

அசாம் காங்கிரஸ் தனது அதிகாரபூர்வ எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ள இந்த விடியோ சமூக வலைதளத்தில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில், நடிகர் ரஜினி, கமல் இணைந்து நடிக்கிறார்கள். இந்தப் படத்துக்கான புரோமோ சமீபத்தில் வெளியாகி வைரலாகியது.

அசாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தொடர்பாக சமீபத்தில் காங்கிரஸ் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அசாமில் 40 இடங்களுக்கான வேட்பாளர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, அசாம் காங்கிரஸ் தலைவரும் எம்.பி.யுமான கௌரவ் கோகோய், ஜோர்ஹாட் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடலாம் என்ற நிலையில், இந்த விடியோ வைரலாகி வருகிறது.

