அசாம் பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் எம்.பி.!

அசாம் பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் எம்.பி. கௌரவ் கோகோய் போட்டியிடுவது பற்றி...

கௌரவ் கோகோய் - ANI
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 4:59 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வருகிற அசாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் எம்.பி. கௌரவ் கோகோய் போட்டியிட உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளம், அசாம், மேற்குவங்கம் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கு விரைவில் தேர்தல் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. அந்தந்த மாநிலங்களில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தொகுதிப் பங்கீடு, விருப்ப மனு பெறுவது என தேர்தல் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில் அசாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தொடர்பாக நேற்று(பிப். 27) மாலை காங்கிரஸ் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அசாமில் 40 இடங்களுக்கான வேட்பாளர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்தவகையில் அசாம் காங்கிரஸ் தலைவரும் எம்.பி.யுமான கௌரவ் கோகோய், ஜோர்ஹாட் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தேர்தல் அறிவிப்புக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் தனது முதல் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

