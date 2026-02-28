வருகிற அசாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் எம்.பி. கௌரவ் கோகோய் போட்டியிட உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளம், அசாம், மேற்குவங்கம் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கு விரைவில் தேர்தல் அறிவிக்கப்படவுள்ளது. அந்தந்த மாநிலங்களில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தொகுதிப் பங்கீடு, விருப்ப மனு பெறுவது என தேர்தல் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில் அசாம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தொடர்பாக நேற்று(பிப். 27) மாலை காங்கிரஸ் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அசாமில் 40 இடங்களுக்கான வேட்பாளர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்தவகையில் அசாம் காங்கிரஸ் தலைவரும் எம்.பி.யுமான கௌரவ் கோகோய், ஜோர்ஹாட் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தேர்தல் அறிவிப்புக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் தனது முதல் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
summary
Assam Congress President and MP Gaurav Gogoi may contest the upcoming Assam Assembly elections
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
பாஜகவில் இணைந்த அசாம் காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர்!
காமாக்யா கோயிலில் பிரியங்கா வழிபாடு: அசாம் தேர்தல் திட்டங்கள் தீவிரம்!
பாஜகவில் இணைந்தவர்கள் முக்கியமற்றவர்களாக மாறிவிட்டனர்: காங்கிரஸ் தலைவர்!
பாகிஸ்தானில் காங். தலைவருக்கு பயிற்சியா? 10 நாள்களுக்கான பயண காரணம்? பாஜக கேள்வி
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...