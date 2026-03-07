டெக்ஸ்லா முதல் தோற்ற போஸ்டர்!

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் “டெக்ஸ்லா” திரைப்படத்தின் முதல் தோற்ற போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
3, வை ராஜா வை, லால் சலாம் ஆகிய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் புதிய படத்திற்கு “டெக்ஸ்லா” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
பிரபல இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் உருவாகும் இந்தப் புதிய படத்தை, தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி தயாரிக்கிறார்.
தற்போது, இப்படத்தின் முதல் தோற்ற போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், நாயகன் ஜெய்யும் நடிகர் சுராஜ் வெஞ்சரமூடுவும் இடம்பெற்றுள்ளனர். தந்தை - மகன் உறவைப் பேசும் படமாகவும் தெரிகிறது.
