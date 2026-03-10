ரஜினியின் தன் வரலாறு நூலை எழுதும் பிரபல இயக்குநர்?

நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பிரபல இயக்குநர் எழுதி வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவின் மிகப்பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் எனப் பெயரெடுத்தவர் நடிகர் ரஜினிகாந்த். குணச்சித்திர நடிகராக அறிமுகமானவர் அடுத்தடுத்த வாய்ப்புகளைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக்கொண்டு கதாநாயகனாக அசாதாரண பாய்ச்சலைக் கொடுத்தார்.
ரசிகர்களின் ஸ்டைல் மன்னனாக கடந்த 48 ஆண்டுகளாக இந்திய சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களில் ஒருவராகவே வலம் வருகிறார். வணிக ரீதியாகவும் தமிழ் சினிமாவில் அதிக சம்பளம் பெறும் நடிகராக உள்ள ரஜினி, தற்போது ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
இதற்கிடையே, தன் வாழ்க்கை வரலாறு நூலை எழுதும் முயற்சிகளிலும் ரஜினிகாந்த் ஈடுபட்டு வந்தார்.
இந்த நிலையில், இந்த நூலை ஜெய் பீம், வேட்டையன் திரைப்படங்களை இயக்கிய த.செ. ஞானவேல் எழுதி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ரஜினியின் அனுபவங்களையும் ரகசியங்களையும் அவர் சொல்ல, சொல்ல ஞானவேல் எழுதி வருகிறாராம்.
summary
reports suggests actor rajinikanth's autobiography written by director tj gnanavel
