சூர்யாவின் கருப்பு பட வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் சூர்யாவின் “கருப்பு” திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...

Updated On :18 மார்ச் 2026, 3:35 pm

நடிகர் சூர்யாவின் “கருப்பு” திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி மற்றும் முன்னணி நடிகர் சூர்யாவின் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படம் “கருப்பு”. நடிகர் சூர்யா வழக்கறிஞராக நடிக்கும் இப்படத்திற்கு இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

நடிகை த்ரிஷா நாயகியாக நடித்துள்ள இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்ப்பைப் பெற்ற நிலையில், கருப்பு படத்தின் வெளியீட்டிற்காக ரசிகர்கள் நீண்டகாலமாகக் காத்திருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், “கருப்பு” திரைப்படம் வரும் மே 14 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக புதன்கிழமை (மார்ச் 18) அறிவித்துள்ளனர்.

முன்னதாக, கருப்பு படத்தில் இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி வில்லனாக நடித்துள்ளதாகக் கூறப்படுவது வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

கருப்பன் வரான்... வெளியான அப்டேட்! என்னவாக இருக்கும்?

மே வெளியீட்டில் கருப்பு?

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

கருப்பு படத்தின் அடுத்த பாடலைப் பாடும் பிரபல நடிகர்! யார் தெரியுமா?

