யோகி பாபுவின் 300 ஆவது படம்! அர்ஜுனன் பேர் பத்து டீசர்!

நடிகர் யோகி பாபு நடிக்கும் ”அர்ஜுனன் பேர் பத்து” எனும் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் யோகி பாபு நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு “அர்ஜுனன் பேர் பத்து” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தை, அறிமுக இயக்குநர் ஆர். ராஜ்மோகன் இயக்கியுள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் டி.இமான் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் நடிகர்கள் காளி வெங்கட், அருள்தாஸ், லெனின் பாரதி, சென்றாயன், மைனா நந்தினி, அனாமிகா மஹி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், நடிகர் யோகி பாபு நாயகனாக நடிக்கும் “அர்ஜுனன் பேர் பத்து” திரைப்படத்தின் டீசரை படக்குழுவினர் புதன்கிழமை (மார்ச் 18) வெளியிட்டுள்ளனர்.
முன்னதாக, “அர்ஜுனன் பேர் பத்து” படமானது யோகி திரைப்படம் மூலம் தமிழ்த் திரையுலகில் நடிகராக அறிமுகமான யோகி பாபு நடிக்கும் 300 ஆவது திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
The teaser of the film "Arjunan Per Paththu" starring actor Yogi Babu has been released.
