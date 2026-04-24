ஜெயிலர் - 2 மெகா ஹிட் அடிக்கும்: யோகி பாபு

நடிகர் யோகி பாபு ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.
ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 150 நாள்களுக்கும் மேல் கேரளம், சென்னை, ஹைதராபாத் உள்பட பல இடங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.
ரஜினியுடன் பல நட்சத்திர நடிகர்களும் இணைந்துள்ளதால் வணிக ரீதியாகவும் இப்படம் இந்தியளவில் கவனிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படம் குறித்து பேசிய நடிகர் யோகி பாபு, “ஜெயிலர் - 1 ஹிட் அடித்தது. ஜெயிலர் - 2 மெகா ஹிட் அடிக்கப்போகிறது. நெல்சன் மிகப்பிரமாதமாக உருவாக்கி வருகிறார்” எனக் கூறியுள்ளார்.
ஜெயிலர் முதல் பாகத்தில் கார் ஓட்டுநராக நடித்த யோகி பாபுவின் நகைச்சுவைகள் ரசிகர்களைச் சிரிக்க வைத்தது. இரண்டாம் பாகத்திலும் இருவருக்குமான காட்சிகள் இருக்கும் என்பதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Actor Yogi Babu has spoken about the movie Jailer 2
