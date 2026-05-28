ஜெயிலர் - 2 படத்தில் ஹிருத்திக் ரோஷன்?

ஜெயிலர் - 2 படத்தில் ஹிருத்திக்...

ரஜினிகாந்த், ஹிருத்திக் ரோஷன் (நடுப்படம் - ஹிருத்திக் குழந்தை நட்சத்திரமாக ரஜினியுடன் நடித்தது) - Dinamani

Updated On :28 மே 2026, 4:35 pm IST

நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷனை ஜெயிலர் - 2 படத்தில் நடிக்க வைக்க பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறதாம்.

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்தாக கடந்த மாதம் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், சில காட்சிகளில் திருப்தி இல்லாததால் இயக்குநர் நெல்சன் மேலும் 15 நாள்கள் படப்பிடிப்பு நடத்த திட்டமிட்டு சென்னை பனையூரிலுள்ள ஆதித்யராம் ஸ்டூடியோவில் செட் அமைத்து படப்பிடிப்பை நடத்தி வருகிறார்.

படப்பிடிப்பின் போது சில நாள்களுக்கு முன் வீடு போன்ற செட் அமைப்பில் மின்விசிறியை மாட்டும்போது, சேலத்தைச் சேர்ந்த 28 வயதான கார்த்திகேயன் என்கிற இளைஞர் மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இதனால், ஓரிரு நாள்கள் படப்பிடிப்பு நிறுத்தப்பட்டு மீண்டும் துவங்கியது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தில் பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கானுக்குப் பதிலாக நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷனை அந்தக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வைக்கத் தயாரிப்பு நிறுவனம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறதாம். பல ஆண்டுகளுக்கு முன் நடிகர் ரஜினியுடன் குழந்தை நட்சத்திரமாக ஹிருத்திக் ரோஷன் நடித்துள்ளார்.

மேலும், நடிகரும் ஆந்திர துணை முதல்வருமான பவன் கல்யாண் ஜெயிலர் - 2 படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்க மறுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Talks are reportedly underway to cast actor Hrithik Roshan in the film Jailer 2

ஜெயிலர் - 2 படப்பிடிப்பில் விபத்து: இளைஞர் பலி!

ஜெயிலர் - 2 வெளியீட்டில் மாற்றம்?

ஜெயிலர் - 2 மெகா ஹிட் அடிக்கும்: யோகி பாபு

ஜெயிலர் - 2 படத்தில் வசந்த் ரவி! ஏன்?

