ஜெயிலர் - 2 படத்தில் வசந்த் ரவி! ஏன்?

ஜெயிலர் - 2 படத்தில் வசந்த் ரவி கதாபாத்திரம் குறித்து...

ரஜினிகாந்த், வசந்த் ரவி

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 8:25 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் வசந்த் ரவி ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளது ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 150 நாள்களுக்கும் மேல் கேரளம், சென்னை, ஹைதராபாத் உள்பட பல இடங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

ரஜினியுடன் பல நட்சத்திர நடிகர்களும் இணைந்துள்ளதால் வணிக ரீதியாகவும் இப்படம் இந்தியளவில் கவனிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த புகைப்படங்களை வெளியிட்டதில் அதில் ஜெயிலர் முதல் பாகத்தில் ரஜினிக்கு மகனாக நடித்த வசந்த் ரவியும் இடம்பெற்றிருந்தார். ஜெயிலரில் அவரை ரஜினியே சுட்டுக்கொல்வது போல் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. தற்போது, இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்துள்ளது ரசிகர்களிடம் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

இதனால், இரண்டாம் பாகத்தில் பிளாஷ்பேக்-ல் வசந்த் ரவிக்கான காட்சி இடம்பெறலாம் என்றும் தெரிகிறது. அதனாலேயே இவ்வளவு நாள் படப்பிடிப்பில் கலந்துகொள்ளாமல் இறுதிக்கட்டத்தில் அவருக்கான காட்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஊகிக்கப்படுகிறது.

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி நிறுவனம் ரூ. 160 கோடிக்குப் பெற்றுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Actor Vasanth Ravi's role in the film Jailer 2 has sparked considerable interest

ஜெயிலர் - 2 படப்பிடிப்பு நிறைவு! கேக் வெட்டி கொண்டாட்டம்!

ஜெயிலர் - 2 படப்பிடிப்பு நிறைவு! கேக் வெட்டி கொண்டாட்டம்!

ஆச்சரியப்படுத்தும் ஜெயிலர் - 2 ஓடிடி உரிமத் தொகை!

ஆச்சரியப்படுத்தும் ஜெயிலர் - 2 ஓடிடி உரிமத் தொகை!

தனுஷ் - 56 படத்திலிருந்து விலகிய ருக்மணி வசந்த்?

தனுஷ் - 56 படத்திலிருந்து விலகிய ருக்மணி வசந்த்?

ஒரே காட்சியில் பான் இந்திய சூப்பர் ஸ்டார்கள்!

ஒரே காட்சியில் பான் இந்திய சூப்பர் ஸ்டார்கள்!

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026

20 மணி நேரங்கள் முன்பு