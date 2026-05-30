Dinamani
ஜூன் 1 திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களைச் சந்திக்கிறார் முதல்வர் விஜய்! தவெக குதிரை பேரம்: ஆளுநருடன் அதிமுக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு!நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி மணி காலமானார் குதிரை பேரம்: தலைமைச் செயலகம் தவெக அலுவலகமாக மாறிவிட்டது! அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்திஅஜித்குமாரைத் தேற்ற என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை! மு.க. ஸ்டாலின்தவெகவில் குதிரை பேரமா? அமைச்சர் அருண்ராஜ் மறுப்புதங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்வு!
/
செய்திகள்

யோகி பாபுவின் 300-ஆவது திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் அப்டேட்!

நடிகர் யோகி பாபுவின் 300-ஆவது திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து...

News image

அர்ஜுனன் பேர் பத்து பட போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / யோகி பாபு.

Updated On :30 மே 2026, 11:42 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் யோகி பாபுவின் 300-ஆவது திரைப்படமான ’அர்ஜுனன் பேர் பத்து’ படத்தின் ரிலீஸ் அப்டேட்டை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. தேதி குறிப்பிடாமல் ஜூன் மாதம் வெளியாகுமென படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

நகைச்சுவை நடிகராக பயணத்தைத் தொடங்கிய யோகி பாபு சிறிது காலங்களிலேயே பல படங்களில் நடித்துவிட்டார். தற்போது தனது 300ஆவது படத்த்திலும் நடித்துமுடித்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் ஆர். ராஜ்மோகன் இயக்கியுள்ளார். தேவ் சினிமாஸ் சார்பாக இந்தப் படத்தை கிருத்திகா தங்கப்பாண்டி தயாரித்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் டி.இமான் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் நடிகர்கள் காளி வெங்கட், அருள்தாஸ், லெனின் பாரதி, சென்றாயன், மைனா நந்தினி, அனாமிகா மஹி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படம் உலகெங்கும் உள்ள திரைகளில் ஜூன் மாதம் வெளியாகுமென படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டுள்ளது.

Summary

Yogi Babu 300th Movie - A Dark world film Arjunan Per Paththu is slater for June release

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஓடிடியில் திகிலுட்டும் சாத்தான்: தி டார்க்!

ஓடிடியில் திகிலுட்டும் சாத்தான்: தி டார்க்!

ஜெயிலர் - 2 மெகா ஹிட் அடிக்கும்: யோகி பாபு

ஜெயிலர் - 2 மெகா ஹிட் அடிக்கும்: யோகி பாபு

உ.பி.யில் சமாஜவாதி, திமுகவுக்கு எதிராக யோகி ஆதித்யநாத் பேரணி!

உ.பி.யில் சமாஜவாதி, திமுகவுக்கு எதிராக யோகி ஆதித்யநாத் பேரணி!

வந்தே மாதரத்தை எதிர்ப்பவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள்!

வந்தே மாதரத்தை எதிர்ப்பவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள்!

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?