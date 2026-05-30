யோகி பாபுவின் 300-ஆவது திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் அப்டேட்!

நடிகர் யோகி பாபுவின் 300-ஆவது திரைப்படமான ’அர்ஜுனன் பேர் பத்து’ படத்தின் ரிலீஸ் அப்டேட்டை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. தேதி குறிப்பிடாமல் ஜூன் மாதம் வெளியாகுமென படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
நகைச்சுவை நடிகராக பயணத்தைத் தொடங்கிய யோகி பாபு சிறிது காலங்களிலேயே பல படங்களில் நடித்துவிட்டார். தற்போது தனது 300ஆவது படத்த்திலும் நடித்துமுடித்துள்ளார்.
இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் ஆர். ராஜ்மோகன் இயக்கியுள்ளார். தேவ் சினிமாஸ் சார்பாக இந்தப் படத்தை கிருத்திகா தங்கப்பாண்டி தயாரித்துள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் டி.இமான் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் நடிகர்கள் காளி வெங்கட், அருள்தாஸ், லெனின் பாரதி, சென்றாயன், மைனா நந்தினி, அனாமிகா மஹி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படம் உலகெங்கும் உள்ள திரைகளில் ஜூன் மாதம் வெளியாகுமென படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டுள்ளது.
Yogi Babu 300th Movie - A Dark world film Arjunan Per Paththu is slater for June release
