விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

சூர்யாவின் புதிய திரைப்பட டீசர் வெளியானது...

சூர்யா
Updated On :16 மார்ச் 2026, 11:35 am

நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகிவுள்ளது.

தெலுங்கின் முன்னணி இயக்குநரான வெங்கி அட்லுரி தற்போது சூர்யாவின் 46-வது படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். இப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் உருவாகியுள்ளது.

தொழிலதிபராக சூர்யா நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

தன்னைவிட 20 வயது குறைவான நாயகியின் காதலை ஏற்க மறுக்கும் நாயகனின் கதையாக இப்படம் எழுதப்பட்டுள்ளது.

இதன் அறிமுக போஸ்டர்கள் அண்மையில் வெளியாகி கவனம் பெற்ற நிலையில், இப்படத்தின் டீசரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

இதில், சூர்யாவுக்கும் மமிதா பைஜுவுக்குமான காட்சிகள் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. இப்படம் ஜூன் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளது.

actor suriya's viswanath and sons teaser out now

சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அன்ட் சன்ஸ் பட டீசர் அப்டேட்

சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அன்ட் சன்ஸ் பட டீசர் அப்டேட்

விரைவில் விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

சூர்யா - 46 புதிய அறிவிப்பு!

இறுதிக்கட்டத்தில் சூர்யா - 46!

வீடியோக்கள்

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!

