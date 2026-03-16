விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் டீசர்!

நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகிவுள்ளது.
தெலுங்கின் முன்னணி இயக்குநரான வெங்கி அட்லுரி தற்போது சூர்யாவின் 46-வது படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். இப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் உருவாகியுள்ளது.
தொழிலதிபராக சூர்யா நடித்துள்ள இப்படத்திற்கு விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.
தன்னைவிட 20 வயது குறைவான நாயகியின் காதலை ஏற்க மறுக்கும் நாயகனின் கதையாக இப்படம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
இதன் அறிமுக போஸ்டர்கள் அண்மையில் வெளியாகி கவனம் பெற்ற நிலையில், இப்படத்தின் டீசரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
இதில், சூர்யாவுக்கும் மமிதா பைஜுவுக்குமான காட்சிகள் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. இப்படம் ஜூன் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளது.
