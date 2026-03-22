கஃபுள் பிரண்ட்லி - வருந்தும் ரசிகர்கள்!

ஓடிடி வெளியீட்டில் கஃபுள் பிரண்ட்லி திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இயக்குநர் அஸ்வின் சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சந்தோஷ் சோபன், மானசி வாரணாசி நடிப்பில் உருவான காதல் திரைப்படமான கஃபுள் பிரண்ட்லி (couple friendly) காதலர் நாளை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியானது.
காதல் - பிரிவைப் பேசும் படமான இது, பலருக்கும் உணர்வுப்பூர்வமாக இருந்ததால் தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்த ஆதரவால் ரூ. 15 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமானது.
இந்த நிலையில், அண்மையில் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியிலும் இப்படம் வெளியானது.
ஓடிடியில் பார்த்த ரசிகர்கள் பலரும் திரையரங்குகளில் பார்த்திருக்கலாம் என்றும் படத்தின் கிளைமேக்ஸ் மிகவும் தொந்தரவு செய்துவிட்டதாகவும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
திருச்சியிலிருந்து சென்னை வரும் நாயகன் அங்கு நாயகியைச் சந்திப்பதும் இருவரும் இணைந்து வாழும்போது ஏற்படும் பிரச்னைகளுமாக இப்படம் உருவாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
