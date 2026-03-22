கஃபுள் பிரண்ட்லி - வருந்தும் ரசிகர்கள்!

கஃபுள் பிரண்ட்லி திரைப்படம் குறித்து...

Updated On :22 மார்ச் 2026, 1:17 pm

ஓடிடி வெளியீட்டில் கஃபுள் பிரண்ட்லி திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

இயக்குநர் அஸ்வின் சந்திரசேகர் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சந்தோஷ் சோபன், மானசி வாரணாசி நடிப்பில் உருவான காதல் திரைப்படமான கஃபுள் பிரண்ட்லி (couple friendly) காதலர் நாளை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியானது.

காதல் - பிரிவைப் பேசும் படமான இது, பலருக்கும் உணர்வுப்பூர்வமாக இருந்ததால் தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. இந்த ஆதரவால் ரூ. 15 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமானது.

இந்த நிலையில், அண்மையில் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியிலும் இப்படம் வெளியானது.

ஓடிடியில் பார்த்த ரசிகர்கள் பலரும் திரையரங்குகளில் பார்த்திருக்கலாம் என்றும் படத்தின் கிளைமேக்ஸ் மிகவும் தொந்தரவு செய்துவிட்டதாகவும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

திருச்சியிலிருந்து சென்னை வரும் நாயகன் அங்கு நாயகியைச் சந்திப்பதும் இருவரும் இணைந்து வாழும்போது ஏற்படும் பிரச்னைகளுமாக இப்படம் உருவாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

கஃபுள் பிரண்ட்லி ஓடிடி தேதி!

கஃபுள் பிரண்ட்லி ஓடிடி தேதி!

ஆச்சரியப்படுத்திய அண்ணாச்சி!

ஆச்சரியப்படுத்திய அண்ணாச்சி!

கஃபுள் பிரண்ட்லி அசத்தல் வசூல்!

கஃபுள் பிரண்ட்லி அசத்தல் வசூல்!

வரவேற்பைப் பெற்ற கஃபுள் பிரண்ட்லி!

வரவேற்பைப் பெற்ற கஃபுள் பிரண்ட்லி!

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |
வீடியோக்கள்

ஈரான் போர், பெருந்தொற்று காலத்துக்கு இழுத்துச் செல்கிறதா?: சுமந்த் ராமன் கவலை | US Israel Iran War |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 நிமிடங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக கூட்டணி: நீடிக்கும் சிபிஐஎம்; வெளியேறிய தவாக | News and Views | Epi - 17 | Sarathkumar

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 நிமிடங்கள் முன்பு
திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகிய த.வா.க! Velmurugan பேட்டி | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
திறக்கப்பட்ட கூட்டணிக் கதவுகள்...யாரும் வராததால் ? | TVK Vijay | TN Election 2026 | Alliance
வீடியோக்கள்

திறக்கப்பட்ட கூட்டணிக் கதவுகள்...யாரும் வராததால் ? | TVK Vijay | TN Election 2026 | Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு