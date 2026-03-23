மனிதனுக்கும் சாத்தானுக்கும் இடையே கடவுளுக்கு என்ன வேலை? பள்ளிச்சட்டம்பி டீசர்!
டொவினோ தாமஸின் பள்ளிச்சட்டம்பி டீசர்...
நடிகர் டொவினோ தாமஸ்
நடிகர் டொவினோ தாமஸ் நடிப்பில் உருவான பள்ளிச்சட்டம்பி திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
மலையாள இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி மற்றும் நடிகர் டொவினோ தாமஸ் கூட்டணியில் “பள்ளிச்சட்டம்பி” என்கிற திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படத்தில், நடிகை கயாது லோஹர் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.
பிரபல இசையமைப்பாளர் ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையில் உருவாகும் இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் விஜயராகவன், சுதீர் கரமானா, பாபுராஜ், பிரசாந்த் அலெக்ஸாண்டர், வினோத் கெடமங்களம் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
பான் இந்திய மொழிகளில் வருகிற ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இந்த நிலையில், பள்ளிச்சட்டம்பி திரைப்படத்தின் டீசரை வெளியிட்டுள்ளனர்.
பீரியட் கால கதையாக உருவான இது அதிகாரத்திற்கு எதிரான நாயகனின் கதையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
