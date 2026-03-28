எல்ஐகே வெளியீட்டுத் தேதி புரோமோவுடன் அறிவிப்பு!
எல்ஐகே திரைப்படத்திற்கான வெளியீட்டுத் தேதி புரோமோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.
நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் - இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் கூட்டணியில் உருவான “எல்ஐகே” திரைப்படம் கடந்த சில மாதங்களாகவே வெளியீட்டுத் தேதியில் மாற்றம் கண்டபடி இருந்தது.
காரணமாக, விஎஃப்எக்ஸ் பணிகள் மற்றும் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தாமதம் எனக் கூறப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இப்படம் வருகிற ஏப். 10 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக புதிய புரோமோவை வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர்.
புரோமோவில் பிரதீப், விக்னேஷ் சிவன், அனிருத் ஆகியோர் வெளியீடு குறித்து பேசுவது ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் எஸ்ஜே சூர்யா, யோகி பாபு, கிருத்தி ஷெட்டி, சீமான், ஷாரா, கௌரி கிஷன், மாளவிகா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
