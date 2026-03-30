தேர்தலில் போட்டியிடும் நடிகர்கள்!

உதயநிதி, விஜய், சுந்தர். சி

Updated On :30 மார்ச் 2026, 8:19 am

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இம்முறையும் பிரபல நடிகர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இடையே நான்கு முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

வேட்பு மனுத்தாக்கல்களும் துவங்கியுள்ளதால் இனி பரப்புரைகளும் தேர்தல் பிரசாரமும் தீவிரமடைய உள்ளது.

இத்தேர்தலில் நடிகர் விஜய் தன்னுடைய தவெக கட்சியுடன் களம் இறங்குகிறார். இதுதான் இவரது முதல் தேர்தல் என்பதால் பெரிய எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

விஜய்யைப் போன்று, நடிகர்களான உதயநிதி ஸ்டாலின் திமுக சார்பாக சேப்பாக்கத்திலும், கருணாஸ் ( சிவகங்கை - முக்குலத்தோர் புலிப்படை), சுந்தர் சி (மதுரை மத்திய - புதிய நீதிக்கட்சி), ஸ்ரீநாத் (தூத்துக்குடி - தவெக), ராஜ்மோகன் (எழும்பூர் - தவெக) ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

கேரளத்தில் நடிகைகள் அஞ்சலி நாயர், லட்சுமி பிரியா, வீணா நாயர் உள்ளிட்டோர் டிவெண்டி 20 என்கிற கட்சியை தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியுடன் இணைத்து பாஜக வேட்பாளராக தேர்தலைச் சந்திக்கின்றனர்.

ரஜினிக்கு அம்மாவாக நடித்தவர் தேர்தலில் போட்டி!

ரஜினிக்கு அம்மாவாக நடித்தவர் தேர்தலில் போட்டி!

சொல்லப் போனால்... இலவு காக்கும் கிளிகள்?

தமிழகத்தில் இருப்பை வலுப்படுத்தும் பாஜக!

புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
