5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
விஜய், தவெகவுக்கு ரஜினி வாழ்த்து!

விஜய்யை வாழ்த்தி ரஜினி ட்வீட்...

Updated On :4 மே 2026, 9:14 pm IST

2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தனிப்பெருங்கட்சியாக அதிக இடங்களைக் கைப்பற்றி ஆட்சியமைக்க முன்னிலை வகிக்கும் தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியை வாழ்த்தி நடிகர் ரஜினிகாந்த் வாழ்த்தியுள்ளார்.

ரஜினிகாந்த் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள பதிவில், “நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கும், அவர் கட்சியினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள்” என்று பதிவிட்டு வாழ்த்தியுள்ளார்.

2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடரும் நிலையில், இரவு 9 மணி நிலவரப்படி, தவெக மொத்தம் 107 இடங்களில், 89 இடங்களில் வெற்றியும் 18 இடங்களில் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது.

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
1 மணி நேரம் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
4 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
7 மணி நேரங்கள் முன்பு