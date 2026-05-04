விஜய், தவெகவுக்கு ரஜினி வாழ்த்து!

2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தனிப்பெருங்கட்சியாக அதிக இடங்களைக் கைப்பற்றி ஆட்சியமைக்க முன்னிலை வகிக்கும் தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியை வாழ்த்தி நடிகர் ரஜினிகாந்த் வாழ்த்தியுள்ளார்.
ரஜினிகாந்த் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள பதிவில், “நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரும் வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்க்கும், அவர் கட்சியினருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகள்” என்று பதிவிட்டு வாழ்த்தியுள்ளார்.
2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடரும் நிலையில், இரவு 9 மணி நிலவரப்படி, தவெக மொத்தம் 107 இடங்களில், 89 இடங்களில் வெற்றியும் 18 இடங்களில் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும் தவெக வேட்பாளா்களுக்கு விஜய் அறிவுரை
வாக்களித்தார் தவெக தலைவர் விஜய்!
தமிழகத்தில் 5-ல் 1 வேட்பாளர் மீது கிரிமினல் குற்ற வழக்கு பதிவாகியுள்ளது!
தமிழக பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் மனைவி, மகள்!
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு