ஒரு தடவை சொன்னா நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி - விஜய்க்கு காஜல் அகர்வால் வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு நடிகை காஜல் அகர்வால் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 8 மணி முதல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், பிற்பகல் 3.30 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 தொகுதிகளிலும், திமுக 72 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 55 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
பல இடங்களில் தவெக வேட்பாளர்கள் வெற்றிபெற்றுள்ளனர்.
தேர்தலில் முன்னிலை வகித்துவரும் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்து நடிகர்கள் பலர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், நடிகை காஜல் அகர்வால் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
அந்தப் பதிவில் ”நான் ஒரு தடவை சொன்னா, நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி என்ற வசனத்தைப் போல மக்கள் நம்பிக்கையுடன் அதனை எதிரொலித்துள்ளனர். இந்த மகத்தான, அற்புதமான வெற்றியைப் பெற்ற விஜய்க்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவர்களின் தீர்ப்பை அளித்துவிட்டனர். இது சாதாரண வெற்றியல்ல. இந்தப் புதிய அத்தியாயத்தில் நீங்கள் அடியெடுத்து வைக்கும் வேளையில், உங்களுக்குப் பெருமளவு வலிமை கிடைக்கவேண்டும் என வாழ்த்துகிறேன். கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கும் மாற்றத்தை நீங்கள் கொண்டுவருவீர்கள் என நம்புகிறேன். இந்த மகத்தான சாதனைக்கு உங்களை மீண்டும் ஒருமுறை வாழ்த்துகிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
