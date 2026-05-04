Dinamani
பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி ராயபுரம் தொகுதியில் டி.ஜெயக்குமார் தோல்வி திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி! கூடலூரில் திமுக வேட்பாளர் மு. திராவிடமணி வெற்றி மாமல்லபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர்களைச் சந்திக்கிறார் விஜய்?புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி!
/
செய்திகள்

ஒரு தடவை சொன்னா நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி - விஜய்க்கு காஜல் அகர்வால் வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்த நடிகை காஜல் அகர்வால்.

News image

விஜய் - காஜல் அகர்வால்

Updated On :4 மே 2026, 4:29 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு நடிகை காஜல் அகர்வால் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 8 மணி முதல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், பிற்பகல் 3.30 மணி நிலவரப்படி தமிழக வெற்றிக் கழகம் 107 தொகுதிகளிலும், திமுக 72 தொகுதிகளிலும், அதிமுக 55 தொகுதிகளிலும் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

பல இடங்களில் தவெக வேட்பாளர்கள் வெற்றிபெற்றுள்ளனர்.

தேர்தலில் முன்னிலை வகித்துவரும் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்து நடிகர்கள் பலர் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், நடிகை காஜல் அகர்வால் விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

அந்தப் பதிவில் ”நான் ஒரு தடவை சொன்னா, நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி என்ற வசனத்தைப் போல மக்கள் நம்பிக்கையுடன் அதனை எதிரொலித்துள்ளனர். இந்த மகத்தான, அற்புதமான வெற்றியைப் பெற்ற விஜய்க்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்.

தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவர்களின் தீர்ப்பை அளித்துவிட்டனர். இது சாதாரண வெற்றியல்ல. இந்தப் புதிய அத்தியாயத்தில் நீங்கள் அடியெடுத்து வைக்கும் வேளையில், உங்களுக்குப் பெருமளவு வலிமை கிடைக்கவேண்டும் என வாழ்த்துகிறேன். கோடிக்கணக்கான மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கும் மாற்றத்தை நீங்கள் கொண்டுவருவீர்கள் என நம்புகிறேன். இந்த மகத்தான சாதனைக்கு உங்களை மீண்டும் ஒருமுறை வாழ்த்துகிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பெரிய தாக்கம்! விஜய்யை வாழ்த்திய சிவகார்த்திகேயன்!

பெரிய தாக்கம்! விஜய்யை வாழ்த்திய சிவகார்த்திகேயன்!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு தமிழிசை வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு தமிழிசை வாழ்த்து!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!

வென்று வா தலைவா... தவெக தலைவர் விஜய்க்கு நடிகர் சிபி சத்யராஜ் கடிதம்!

வென்று வா தலைவா... தவெக தலைவர் விஜய்க்கு நடிகர் சிபி சத்யராஜ் கடிதம்!

வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு