Dinamani
தமிழக முதல்வராகிறார் விஜய்! விடுதலைச் சிறுத்தைகள் ஆதரவு: ஆதவ் அர்ஜுனாதவெகவின் பலம் 120-ஆக உயர்வு!ஐயூஎம்எல் 2 எம்எல்ஏக்களும் விஜய்க்கு ஆதரவு! ஆளுநர் அர்லேகரை சந்திக்க நேரம் கேட்டுள்ளார் தவெக தலைவர் விஜய்தமிழக முதல்வராகிறார் விஜய்! விடுதலைச் சிறுத்தைகள் ஆதரவு: ஆதவ் அர்ஜுனாஆதரவு அளித்த விசிகவுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஆதவ் அர்ஜுனா!ஆட்சியமைக்கும் கட்சிக்கு வாழ்த்துகள்! இபிஎஸ்மணிமுத்தாறு அருவியில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு: சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை
/
செய்திகள்

பூஜா ஹெக்டேவின் கவர்ச்சியான புகைப்படங்களுக்கான காரணம் என்ன?

நடிகை பூஜா ஹெக்டேவின் வைரல் புகைப்படங்கள், விடியோ குறித்து...

News image

பூஜா ஹெக்டே பகிர்ந்த புதிய புகைப்படங்கள். - படங்கள்: இன்ஸ்டா / பூஜா ஹெக்டே.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை பூஜா ஹெக்டே தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பகிர்ந்த கவர்ச்சியான புதிய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

மிஷ்கின் இயக்கிய முகமூடி படத்தில் அறிமுகமான நடிகை பூஜா ஹெக்டே தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என தற்போது பான் இந்திய நடிகையாக மாறியுள்ளார்.

கடைசியாக ரெட்ரோ படத்தில் நடித்திருந்தார். அடுத்ததாக, கூலி படத்தில் மோனிகா பாடலுக்கு நடனமாடியிருந்தார். ஜன நாயகன் படம் விரைவில் வெளியாகவிருக்கிறது.

தற்போது, காஞ்சனா 4, துல்கர் சல்மான் 41, ’ஹாய் ஜவானி டோ இஷ்க் ஹோனா ஹாய்’ என்ற ஹிந்தி படத்திலும் நடித்து வருகிறார். இந்த ஹிந்தி படத்தை வருண் தவானின் தந்தை டேவிட் தவான் இயக்கியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பூஜா ஹெக்டே கவர்ச்சியான புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். நேற்று (மே.8) ஹிந்திப் படத்தில் இருந்து ’டேரே ஹோ ஜான்’ என்ற பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் பாடலில் அணிந்திருந்த புகைப்படங்களைத்தான் தற்போது பூஜா ஹெக்டே பகிர்ந்துள்ளார். இந்தப் பாடலை பாடியிருந்த ஜோனிடா காந்தி பூஜா ஹெக்டேவின் பதிவில், “ஹாட்டி” எனக் கமெண்ட் செய்துள்ளார்.

இந்தப் படம் ஜூன் மாதம் 5ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவிருக்கிறது.

Summary

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai film Tera Ho Jaun pooja hegde viral song

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பிரபல நடிகரைக் காதலிக்கும் பூஜா ஹெக்டே?

பிரபல நடிகரைக் காதலிக்கும் பூஜா ஹெக்டே?

பரதநாட்டிய அபிநயம் செய்த ரிஹானாவின் விடியோ வைரல்! யார் இவர்?

பரதநாட்டிய அபிநயம் செய்த ரிஹானாவின் விடியோ வைரல்! யார் இவர்?

சினிமாவை வாழ விடுங்கள்..! ஜன நாயகன் படக் கசிவினால் மனமுடைந்த பூஜா ஹெக்டே!

சினிமாவை வாழ விடுங்கள்..! ஜன நாயகன் படக் கசிவினால் மனமுடைந்த பூஜா ஹெக்டே!

முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆா்வமாக வாக்களிப்பு

முதியோா், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆா்வமாக வாக்களிப்பு

விடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |

தினமணி செய்திச் சேவை

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு