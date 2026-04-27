பரதநாட்டிய அபிநயம் செய்த ரிஹானாவின் விடியோ வைரல்! யார் இவர்?

சர்வதேச பாப் நட்சத்திரம் ரிஹானா, இந்திய வருகையின்போது, மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், பரதநாட்டிய அபிநயங்களை செய்த விடியோ வைரலாகியிருக்கிறது.
மும்பையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில், தமிழ் சமூக ஊடகப் பிரபலமான நெஜ்ம், ரிஹானாவுக்கு பரதநாட்டியம் கற்றுக்கொடுத்த விடியோவை பகிர, அது லைக்குகளை அள்ளி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நெஜ்ம், பரதநாட்டிய அபிநயங்களைக் கற்றுக்கொடுக்க அதனை, ரிஹானாவும் அப்படியே செய்து காட்டியிருக்கிறார்.
மும்பையில் அழகுசாதனப் பொருளை அறிமுகம் செய்ய வந்த ரிஹானாவின் இந்த அழகு முத்திரைகள் சமூக ஊடகங்களில் காற்றைப் போல பறந்து லைக்குகளைக் குவித்து வருகிறதாம்.
ஆன்லைன் பிரபலங்கள் மற்றும் தன்னுடைய ரசிகர்களுடன் ரிஹானா பேசி மகிழ்ந்த தருணங்களும் வைரலாகி வருகிறது.
நேர்காணல் ஒன்றில், இந்திய கலாசாரம் பற்றி அதிகமாக அறிந்துகொண்டேன். மிகவும் அழகாக உள்ளது என்று ரிஹானாவும் பதிலளித்திருக்கிறார்.
Summary
A video of Rihanna performing Bharatanatyam has gone viral.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
தினமணி செய்திச் சேவை
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
தினமணி செய்திச் சேவை
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு