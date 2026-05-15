கருப்புக்கு வரவேற்பு... உற்சாக மிகுதியில் கத்திய ஆர்ஜே பாலாஜி!

இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி கருப்புக்கு கிடைத்த வரவேற்பைக் கொண்டாடியுள்ளார்.
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவான கருப்பு திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது. பல மாதக் காத்திருப்புக்குப் பின் வெளியானதால் சூர்யா ரசிகர்கள் பலரும் முதல்நாள் முதல்காட்சியைப் பார்க்க முன்பதிவு செய்திருந்தனர்.
படமும் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று வருவதால் கண்டிப்பாக வெற்றிப்படமாக அமையும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி, த்ரிஷா, சாய் அபயங்கர் உள்ளிட்டோர் திரையரங்கில் படம் பார்த்தனர். கிளைமேக்ஸ் முடிந்ததும் படத்திற்கு ரசிகர்களிடமிருந்து கைதட்டல், விசில் சத்தம் வந்ததும் இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி உற்சாக மிகுதியில் கத்தி ஆர்பரித்து தன் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.
இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கவனம் பெற்றுள்ளது. கருப்பு நேற்று (மே. 14) வெளியாகாததால் ஆர்ஜே பாலாஜி கண் கலங்கிய விடியோவை வெளியிட்டிருந்தார். தற்போது, உற்சாகத்தில் இருப்பது ரசிகர்களிடம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Director RJ Balaji has celebrated the reception received by Karuppu
