ஓடிடியில் வெளியானது துஷாரா, அதிதி நடித்துள்ள எக்ஸாம் இணையத் தொடர்!

நடிகைகள் துஷாரா விஜயன், அதிதி பாலன் நடித்துள்ள எக்ஸாம் என்ற இணையத்தொடர் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் இன்று (மே.15) வெளியாகியுள்ளது.
இந்த இணையத் தொடரை பிரபல இயக்குநர்கள் புஷ்கர் - காயத்ரி சார்பாக வால்வாட்சர் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. சர்குணம் இந்தத் தொடரை இயக்கியுள்ளார்.
சார்பட்டா பரம்பரை படத்தின் மூலம கவனம்பெற்ற துஷாரா விஜயன் இதில் காவலதிகாரியாக நடித்துள்ளார். அருவி படத்தில் புகழ்பெற்ற அதிதி பாலன் இந்தத் தொடரில் டிஎஸ்பியாக நடித்துள்ளார்.
இந்தத் தொடரில் அப்பாஸ், வசுந்தரா காஷ்யப் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள். இந்தத் தொடர் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.
சமூக கருத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இந்தத் தொடர் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியுள்ளது. 7 எபிசோடுகளைக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இந்தத் தொடர் சுமார் 3.5 மணி நேரம் கொண்டதாக இருக்கிறது.
நடிகை அதிதி பாலன் இந்தத் தொடரில் நடிக்க வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி பதிவிட்டுள்ளார். அதில் பின்புறம் இந்தத் தொடரின் காட்சிகளை அமேசான் பிரைமில் தொலைக்காட்சியில் பார்ப்பதுபோன்ற செல்ஃபி புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
