வடிவேலு, பிரபு தேவா நடிப்பில் உருவாகும் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

நடிகர்கள் பிரபு தேவா மற்றும் வடிவேலு இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது. இதனைப் படக்குழு விடியோவாக வெளியிட்டுள்ளது.
நடிகரும் நடன இயக்குநருமான பிரபு தேவா மற்றும் நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
1990-கள் முதல் இருவரும் ஒன்றாக நடித்து வெளியான படங்கள் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்தக் கூட்டணி மீண்டும் இணைந்துள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்புகளை உருவாகியுள்ளது.
இயக்குநர் சாம் ரோட்ரிக்ஸ் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் பிரபு தேவா மற்றும் வடிவேலு இணைந்து நடிக்கும் இந்தப் படத்துக்கு “பேங் பேங்” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
தலைவர் தம்பி தலைமையில் படத்தை தயாரித்த கண்ணன் ரவி குரூப்ஸ் இந்தப் படத்தை தயாரித்துள்ளது.
இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர ராஜா இசையில் உருவாகும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துள்ளது.
Vadivelu and Prabhu deva starring BANG! BANG! And it's Wrap
