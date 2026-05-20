ரூ. 200 கோடி வசூலித்த கருப்பு?

நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவான கருப்பு கடந்த சில நாள்களாக தமிழக திரையரங்குகளில் சாமியாடிக்கொண்டிருக்கிறது என்றாலும் மிகையாகாது. விடுமுறை நாள்களுக்கு வந்த கூட்டம் வேலை நாள்களிலும் தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருப்பதால் கருப்பு ரூ. 300 கோடி வரை வசூலிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கிய இப்படம் மலையாளம், தெலுங்கிலும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதால் இந்தாண்டின் அதிகம் வசூலித்த படங்களில் இடம்பெறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படம் உலகளவில் ரூ. 200 கோடி வசூலைக் கடந்துள்ளதாகவும் தமிழகத்திலேயே ரூ. 80 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளாதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சூர்யாவின் படங்களிலேயே அதிகம் வசூலித்த திரைப்படமாக கருப்பு மாறியுள்ளதால் அடுத்தடுத்த சூர்யாவின் படங்களின் மீது எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
