ஹிப்ஹாப் ஆதியின் மீசையமுறுக்கு 2! புதிய பாடல் வெளியீடு!

ஹிப்ஹாப் ஆதி இயக்கி நாயகனாக நடிக்கும் மீசையமுறுக்கு 2 திரைப்படத்தின் “கோயிந்தம்மா” பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
ஹிப்ஹாப் ஆதி இயக்கி, இசையமைத்து நாயகனாக நடித்து கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் “மீசையமுறுக்கு”. இப்படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அவ்னி மூவிஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் ஹிப்ஹாப் ஆதியின் “மீசையமுறுக்கு 2” படத்தில் கேத்திகா ஷர்மா நாயகியாகவும், யூடியூபர் ஹர்ஷத் கான் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடிக்கின்றனர்.
ஏற்கெனவே, இப்படத்தின் ஆரா 10/10, பப்பாளி பழமே ஆகிய பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.
இந்த நிலையில், “மீசையமுறுக்கு 2” படத்தின் "கோயிந்தம்மா” எனும் மற்றொரு புதிய பாடல் இன்று (மே 21) மாலை வெளியாகியுள்ளது.
இந்தப் பாடலை, பாடகர்கள் கௌஷிக் கிரிஷ், கானா வினோத், கானா உலகம் தரணி மற்றும் கானா சுதாகர் ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.
Summary
The song "Goyindamma" from Hip Hop Adhi's film *Meesaya Murukku 2* has been released.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.