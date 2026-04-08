பப்பாளி பழமே - ஹிப்ஹாப் ஆதி, சைத்ரா குத்தாட்டத்தில் புதிய பாடல்!

ஹிப் ஹாப் ஆதியின் மீசையமுறுக்கு - 2 படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
ஹிப் ஹாப் ஆதி நடித்த மீசையை முறுக்கு - 2 திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது. இதில், இவர் நாயகனாக நடிக்க கேத்திகா ஷர்மா நாயகியாகவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஹர்ஷத் கான் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
இப்படத்தின் முதல் பாடலான ஆரா 10/10 ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று 2.5 கோடி பார்வைகள் வரை பெற்று அசத்தியுள்ளது. மேலும், ரீல்ஸ்களிலும் இப்பாடல் வரிகள் இடம்பெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான பப்பாளி பழமே இன்று வெளியாகியுள்ளது. ஆதி இசையமைப்பில் கானா தரணி எழுதிய இப்பாடலை ஆதி, கானா வினோத், கானா தரணி உள்ளிட்டோர் பாடியுள்ளனர்.
The second song from Hip Hop Aadhi's film Meesaya Murukku - 2 has been released.
தொடர்புடையது
மீசையமுறுக்கு - 2 புதிய பாடல் அறிவிப்பு!
ஹிட் அடித்த ஆரா 10/10!
மீசையமுறுக்கு 2 டீசர்!
ஹிப்ஹாப் ஆதியின் மீசையமுறுக்கு 2 டீசர்!
வீடியோக்கள்
புதுவையில் ஸ்டாலின் பெயரைச் சொல்லாத ராகுல்!: Press Meet | BJP | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
உண்மையான காங்கிரஸ் தவெகவுடன் நிற்கிறது! | Vijay full speech | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு