மீசையமுறுக்கு - 2 புதிய பாடல் அறிவிப்பு!

ஹிப் ஹாப் ஆதியின் மீசையமுறுக்கு படத்தின் இரண்டாவது பாடல் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹிப் ஹாப் ஆதி மீசையை முறுக்கு - 2 திரைப்படத்தின் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதில், இவர் நாயகனாக நடிக்க கேத்திகா ஷர்மா நாயகியாகவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ஹர்ஷத் கான் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
இப்படத்தின் முதல் பாடலான ஆரா 10/10 ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்று 2.5 கோடி பார்வைகள் வரை பெற்று அசத்தியுள்ளது. மேலும், ரீல்ஸ்களிலும் இப்பாடல் வரிகள் இடம்பெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் இரண்டாவது பாடலான பப்பாளி பழமே பாடலை நாளை (ஏப். 8) மாலை 5.15 மணிக்கு வெளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளனர்.
