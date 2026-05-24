ஹல்லல்லோ... பெத்தி புதிய பாடல்!

பெத்தி திரைப்படத்தின் புதிய பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர்.
இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் நடிகர் ராம் சரண் நடித்த பெத்தி திரைப்படம் ஜூன் 4 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
படத்தில் ராம் சரணுடன் சிவராஜ்குமார், ஜான்வி கபூர் ஆகியோர் நடித்துள்ள இப்படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ், சுகுமார் ரைட்டிங்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இதன் டிரைலர் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருப்பதால் இந்தியளவில் அதிக திரைகளில் வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைப்பில் தமிழில் கவிஞர் ஸ்னேகன் வரிகளில் ஆண்ட்ரியா பாடிய ஹல்லல்லோ பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர். நடிகைகள் ஸ்ருதி ஹாசன், ஜான்வி கபூர் இணைந்து குத்தாட்டமிட்ட இப்பாடல் ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்று வருகிறது.
