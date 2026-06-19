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பெத்தி - இரு வாரங்களில் ரூ. 400 கோடி வசூல்!

பெத்தி படத்தின் வசூல் குறித்து...

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பெத்தி போஸ்டர் - யூடியூப்

Updated On :19 ஜூன் 2026, 12:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ராம் சரணின் பெத்தி திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் நடிகர் ராம் சரண் நடிப்பில் உருவான பெத்தி திரைப்படம் விளையாட்டின் மூலம் அங்கீகாரம் பெறும் நாயகனின் கதையாக உருவாகியிருந்தது. இந்தப் படத்தில் சிவராஜ்குமார், ஜான்வி கபூர், திவ்யேந்து, ஜெகபதி பாபு, பொம்மன் இரானி உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.

ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைப்பில் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ், சுகுமார் ரைட்டிங்ஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படம், கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், ஜூன் 4-ல் உலகம் முழுவதும் வெளியான பெத்தி படம், இதுவரையில் ரூ. 400 கோடி வசூலித்துள்ளதாக படக்குழுவினர் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

Summary

Peddi crosses 400 CRORES GROSS WORLDWIDE

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