Dinamani
பிகாரில் மின்னல் பாய்ந்து 7 பேர் பலிதமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக மகேஷ் குமார் அகர்வால் நியமனம்!நீட் வினாத்தாள் கசிவு: யுபிஎஸ்சியிடம் என்டிஏ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்! உச்சநீதிமன்றம்மேற்கு வங்கத்தில் ஊடுருவல்: 335 பேர் முகாம்களில் அடைப்பு! தில்லியில் நீட் தேர்வர்களுக்கு இலவசப் பேருந்து! விசாரணை முடிந்து 3 மாதங்களுக்குள் தீர்ப்பு! உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு! திருச்செந்தூர் கோயிலில் அமைச்சரிடம் லஞ்சம்! மூவர் பணியிடை நீக்கம்!நெல்லை கவின் கொலை வழக்கு: சுர்ஜித்தின் தாயார் கைது!
/
செய்திகள்

கான் சிட்டி படத்தின் புதிய பாடல் வெளியீடு!

கான் சிட்டி படத்தின் புதிய பாடல் இணையத்தில் வெளியானது தொடர்பாக...

News image

கான் சிட்டி படத்தின் புதிய பாடல் வெளியீடு! - படம்: விடியோ கிளிப்

Updated On :29 மே 2026, 7:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கான் சிட்டி படத்தின் புதிய பாடல் இணையத்தில் வெளியாகி, ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

அறிமுக இயக்குநர் ஹரிஷ் துரைராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் ’கான் சிட்டி’. புதுமையான கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தை பவர் ஹவுஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இப்படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.

மேலும் இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் அனா பென், வடிவுக்கரசி, யோகி பாபு, ராதாரவி, பொன்வண்ணன், ரமேஷ் திலக், தீபா ராமானுஜம், ஷாஜி சென் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தப் படத்தின் மூன்றாவது பாடலான ‘ஃப்ராடு பயலே’ பாடல் தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகியுள்ளது

இந்தப் பாடலுக்கான வரிகளை மோகன் ராஜன் எழுதியுள்ள நிலையில், சுப்லக்‌ஷினி பாடியுள்ளார்.

கான் சிட்டி திரைப்படம் இம்மாத இறுதியில் வெளியாகவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

A new song from the movie Con City has been released online and is garnering the attention of fans.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஹிப்ஹாப் ஆதியின் மீசையமுறுக்கு 2! புதிய பாடல் வெளியீடு!

ஹிப்ஹாப் ஆதியின் மீசையமுறுக்கு 2! புதிய பாடல் வெளியீடு!

சிவகார்த்திகேயன் வரிகளில் வேலும் மயிலும் பாடல்!

சிவகார்த்திகேயன் வரிகளில் வேலும் மயிலும் பாடல்!

நான்தான் கிங் - கான் சிட்டி படத்தின் பாடல் வெளியீடு!

நான்தான் கிங் - கான் சிட்டி படத்தின் பாடல் வெளியீடு!

நம்ம பாட்டனோட பாட்டு... வெளியானது கருப்பு படத்தின் பாடல்!

நம்ம பாட்டனோட பாட்டு... வெளியானது கருப்பு படத்தின் பாடல்!

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு! பள்ளிகளில் புகார்களுக்கு உடனடி ACTION! அமைச்சர் Rajmohan!

பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு! பள்ளிகளில் புகார்களுக்கு உடனடி ACTION! அமைச்சர் Rajmohan!