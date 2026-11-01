The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 7 பேர் கைது!வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு!இந்தியா கூட்டணியின் பேரணி மாபெரும் வெற்றி பெற வேண்டும்: டி.கே. சிவகுமார்தமிழ்நிலம் காத்த தியாகிகளுக்குத் தலைவணங்கி நன்றி செலுத்துவோம்! - மு.க. ஸ்டாலின்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான பங்களிப்பை வழங்கும் தமிழர்கள்: தமிழ்நாடு நாளில் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து!மாநிலத்தின் பெருமைகளை நிலைநிறுத்திட உறுதியேற்போம்: தமிழ்நாடு நாளில் முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து!

மறுவெளியீடாகும் ராமராஜனின் கரகாட்டக்காரன்!

கரகாட்டக்காரன் திரைப்படம் மறுவெளியீடாகவுள்ளது...

நடிகர்கள் ராமராஜன், கனகா

Updated On :

நடிகர் ராமராஜன் நடிப்பில் உருவான கரகாட்டக்காரன் திரைப்படம் மறுவெளியீடாகவுள்ளது.

கங்கை அமரன் இயக்கத்தில் கடந்த 1989 ஆம் ஆண்டு திரைக்கு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற திரைப்படம் கரகாட்டக்காரன். நடிகர்கள் ராமராஜன், கனகா, கவுண்டமணி, செந்தில் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான இப்படம் இன்றும் தமிழின் சிறந்த திரைப்படங்களில் ஒன்றாகவே கருதப்படுகிறது.

கதையைக் கூறிய விதம், இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவின் அட்டகாசமான பாடல்கள், ஒரு பழம் இங்க இருக்கு; இன்னொரு பழம் எங்க? என்கிற அந்த வாழைப்பழ காமெடி என வெளியாகி 37 ஆண்டுகள் கடந்த பின்பும் தமிழ் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்த திரைப்படமாக இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், கரகாட்டாக்காரன் நவீன டிஜிட்டல் முறையில் மெருகூட்டல் செய்யப்பட்டு டிடிஎஸ் ஒலி துல்லியத்துடன் மீண்டும் திரைக்கு வருகிறது. இதற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவதால் விரைவில் மறுவெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.

The film Karakattakaran, starring actor Ramarajan, is set for a re-release.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அர்ஜுன் தாஸின் ஜான் டோ வெளியீட்டுத் தேதி!

அர்ஜுன் தாஸின் ஜான் டோ வெளியீட்டுத் தேதி!

டிஎஸ்பி இன்பராஜ்! சீன் சூர்யா கிளிம்ஸ்!

டிஎஸ்பி இன்பராஜ்! சீன் சூர்யா கிளிம்ஸ்!

டிஎஸ்பி இன்பராஜ்! சீன் அப்டேட்!

டிஎஸ்பி இன்பராஜ்! சீன் அப்டேட்!

ஊரை மிரட்டும் டானுக்கே இந்த நிலைமையா? பத்தா - திரை விமர்சனம்!

ஊரை மிரட்டும் டானுக்கே இந்த நிலைமையா? பத்தா - திரை விமர்சனம்!

விடியோக்கள்

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!

நூறு கோடி வானவில் படத்தின் டிரைலர்!