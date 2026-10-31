அர்ஜுன் தாஸின் ஜான் டோ வெளியீட்டுத் தேதி!
ஜான் டோ வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு...
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவான ஜான் டோ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் மதுமிதா இயக்கத்தில் அர்ஜுன் தாஸ் நடித்துள்ள படம் ஜான் டோ. இந்தப் படத்தை அர்கா மீடியா ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
இயக்குநர் மதுமிதா மற்றும் நிக்கோலஸ் செவாலியர் ஆகியோர் இணைந்து கதை, திரைக்கதை எழுதியுள்ள இப்படத்தில் சஞ்சனா நடராஜன், ஸ்ருஷ்டி, ஜாரா வினீத் சந்தோக், நீரவ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் இப்படம் வருகிற நவ. 13 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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