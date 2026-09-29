மணிகண்டனின் மக்கள் காவலன் வெளியீட்டுத் தேதி!
மக்கள் காவலன் வெளியீடு குறித்து...
நடிகர் மணிகண்டன்
நடிகர் மணிகண்டன் நடிப்பில் உருவான மக்கள் காவலன் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் சந்தோஷ் குமார் இயக்கத்தில் ’மக்கள் காவலன்' என்ற படத்தில் காவலதிகாரியாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்துக்கு நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைக்கிறார்.
நீலம் புரடக்ஷன்ஸ் மற்றும் பிர்லா ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில் உருவான இந்தப் படத்தின் வெளியீட்டுப் பணிகள் தீவிரமடைந்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இன்று நடிகர் மணிகண்டனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இப்படம் டிச. 4 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The release date for the film Makkal Kavalan, starring actor Manikandan, has been announced.
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