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சிக்மா, பத்தா திரைப்படங்களுக்கு யு/ஏ சான்றிதழ்!

சிக்மா, பத்தா தணிக்கைச் சான்றிதழ் குறித்து...

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நடிகர் விஜய் சேதுபதி மற்றும் இயக்குநர் ஜேசன் சஞ்சய்யின் திரைப்படங்களுக்கான தணிக்கை சான்றிதழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடித்துள்ள பத்தா திரைப்படத்தை இயக்குநர் பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கியுள்ளார். சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பில் இப்படத்தின் பாடல்கள் நல்ல கவனம் பெற்றுள்ளன. இது அக். 1 வெளியாகிறது.

அதே போல், முதல்வர் விஜய்யின் மகனாக ஜேசன் சஞ்சய்யின் சிக்மா திரைப்படத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்த திரைப்பரம் அக். 2 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படங்களுக்குத் தணிக்கை வாரியம் யு/ஏ சான்றிதழ்களை வழங்கியுள்ளது. இதில், பத்தா திரைப்படம் திருந்தி வாழ நினைக்கும் ரௌடியின் கதையாகவும் சிக்மா சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் வகையாகவும் உருவாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும், இயக்குநர் ராமின் ஏழுகடல் ஏழுமலை திரைப்படத்துக்கும் யு/ஏ சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளது.

Censor certification details have been announced for the films of actor Vijay Sethupathi and director Jason Sanjay.

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