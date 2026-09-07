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நடிகர் நானியின் பாரடைஸ் வெளியீட்டுத் தேதி!

பாரடைஸ் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது...

நடிகர் நானி

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 5:54 pm IST

நடிகர் நானி நடிப்பில் உருவான பாரடைஸ் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் நானி தெலுங்கின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக வியாபார ரீதியாகவும் பெரிய நட்சத்திர நடிகராக உருவெடுத்துள்ளார்.

நானி நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான சரிபோத சனிவாரம், ஹிட் - 3 ஆகிய திரைப்படங்கள் வசூல் ரீதியாக ரூ. 100 கோடியைக் கடந்ததால் அவரது படங்களின் பட்ஜெட்டும் அதிகரித்து வருகின்றன.

இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் தி பாரடைஸ் என்கிற படத்தில் நடிக்கிறார். இப்படம் ஆக்சன் பின்னணியில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இப்படம் மார்ச் மாதம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், சில காரணங்களால் தள்ளிச்சென்றது.

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இந்த நிலையில், தி பாரடைஸ் திரைப்படம் வருகிற செப். 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர். இன்னும் ஒரு பாடல் காட்சியை எடுக்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், விரைவாக வெளியீட்டை வைத்துள்ளது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தேதிக்கே திரைப்படம் வருமா என்கிற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளன.

The release date of the film Paradise, starring actor Nani, has been announced.

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