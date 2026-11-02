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விஜே சித்து நடிக்கும் டயங்கரம்: டீசர் அறிவிப்பு!

யூடியுபர் விஜே சித்து இயக்கி, கதாநாயகனாக நடிக்கும் டயங்கரம் படத்தின் டீசர் அறிவிப்பு இன்று வெளியானது.

டயங்கரம் போஸ்டர்

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யூடியுபர் விஜே சித்து இயக்கி, கதாநாயகனாக நடிக்கும் டயங்கரம் படத்தின் டீசர் அறிவிப்பு இன்று வெளியானது.

பிரபல யூடியூபர் விஜே சித்து எழுதி, இயக்கி, நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் ’டயங்கரம்’. வேல்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு சித்துகுமார் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் நட்டி, ஹர்ஷத் கான், காளி வெங்கட், இளவரசு, ஆதித்யா கதிர், சுஷ்மிதா ஷெட்டி மற்றும் இன்ஸ்டா பிரபலம் மல்லேஷ் கண்ணன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முழுவதுமாக நிறைவடைந்ததாக ஜூலை மாதம் சிறப்பு விடியோ வெளியிட்டு அறிவித்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, படத்தின் டீசர் நாளை மாலை 3 மணிக்கு வெளியாகும் எனப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

யூடியூப் மூலம் பிரபலமாகி தனக்கென தனி ரசிகர் பட்டாளத்தைக் கொண்ட விஜே சித்து, முன்னதாக டிராகன் படத்தில் துணை நடிகராக நடித்திருந்தார். இந்த நிலையில், அவரே இயக்கி கதாநாயகனாக நடித்துள்ள டயங்கரம் படத்திற்கு ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

Summary

Vijay Sidhu's Dayangaram: Teaser announced!

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