மிஷ்கினின் டிரெயின் - ரிலீஸ் டீசர்!
மிஷ்கின் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள டிரெயின் படத்தின் ரீலீஸ் டீசர் வெளியானது.
விஜய் சேதுபதி - ஷ்ருதி ஹாசன் - நாசர்
மிஷ்கின் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள டிரெயின் படத்தின் ரீலீஸ் டீசர் வெளியானது.
இயக்குநர் மிஷ்கின் - நடிகர் விஜய் சேதுபதி கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் டிரெயின்.
முழுவதும் ரயிலில் நடப்பது போல் எடுக்கப்பட்ட த்ரில்லர் திரைப்படமாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது.
இப்படத்தில் நடிகர்கள் நாசர், ஷ்ருதி ஹாசன், யூகி சேது, நரேன், கே.எஸ். ரவிக்குமார், கலையரசன் போன்றோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
மிஷ்கின் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரித்துள்ளார். நீண்ட நாள்களாக வெளியாகாமல் இருந்த இப்படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றது.
இப்படம் வருகிற டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என சமீபத்தில் படக்குழுவினர் அறிவித்தனர்.
இந்த நிலையில், டிரெயின் படத்தின் ரிலீஸ் டீசர் நேற்று வெளியானது.
அண்மையில் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான பத்தா படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், டிரெயின் திரைப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Summary
Mysskin's Train - Release Teaser
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