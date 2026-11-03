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அர்ஜுன் தாஸின் ஜான் டோ டிரைலர்!

ஜான் டோ டிரைலர் வெளியீடு...

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நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவான ஜான் டோ திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் மதுமிதா இயக்கத்தில் அர்ஜுன் தாஸ் நடித்துள்ள படம் ஜான் டோ. இந்தப் படத்தை அர்கா மீடியா ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

இயக்குநர் மதுமிதா மற்றும் நிக்கோலஸ் செவாலியர் ஆகியோர் இணைந்து கதை, திரைக்கதை எழுதியுள்ள இப்படத்தில் சஞ்சனா நடராஜன், ஸ்ருஷ்டி, ஜாரா வினீத் சந்தோக், நீரவ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.இப்படம் வருகிற நவ. 13 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஜான் டோ திரைப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், காவல்துறை அதிகாரியாக அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்க, கிரைம் திரில்லர் பாணியில் இப்படம் உருவாகியுள்ளது.

The trailer for the film 'John Doe', starring actor Arjun Das, has been released.

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