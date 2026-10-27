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அர்ஜுன் தாஸ் குரலில்... ஜான் டோ படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு!

அர்ஜுன் தாஸ் நடித்துள்ள ஜான் டோ படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு வெளியானது.

அர்ஜுன் தாஸ்

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அர்ஜுன் தாஸ் நடித்துள்ள ஜான் டோ படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு வெளியானது.

அர்ஜுன் தாஸ் முதன் முதலாக போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ஜான் டோ.

இப்படத்தை இயக்குநர் மதுமிதா இயக்கியுள்ளார். அர்கா மீடியாஒர்க்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

இயக்குநர் மதுமிதா மற்றும் நிக்கோலஸ் செவாலியர் ஆகியோர் இணைந்து கதை, திரைக்கதை எழுதியுள்ள இப்படத்தில் சஞ்சனா நடராஜன், ஸ்ருஷ்டி, ஜாரா வினீத் சந்தோக், நீரவ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ஜான் டோ என்கிற கதாபாத்திரத்தை மையமாகக் கொண்டு த்ரில்லர் படமாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது. இந்தப் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் சில நாள்களுக்கு முன் வெளியானது.

இப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் பெயர் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு இன்று வெளியானது.

’நான் போதுமா’ என்ற இப்பாடலை மாளவிகா பாடியுள்ளார். பாடலின் ராப் வரிகளை நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் பாடியுள்ளார். இப்பாடல் நாளை வெளியாகும் எனப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Summary

In Arjun Das's voice... the announcement of the first song from the film 'John Doe'!

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