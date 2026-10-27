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யோகி பாபுவின் 300-வது படம்! வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகர் யோகி பாபு நடிக்கும் 'அர்ஜுனன் பேர் பத்து' திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அர்ஜுனன் பேர் பத்து பட போஸ்டர்

Updated On :

நடிகர் யோகி பாபு நடிக்கும் 'அர்ஜுனன் பேர் பத்து' திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் ஆர். ராஜ்மோகன் இயக்கத்தில் நடிகர் யோகி பாபு நாயகனாக நடிக்கும் திரைப்படம் 'அர்ஜுனன் பேர் பத்து'. இது யோகி பாபு நடிக்கும் 300-வது திரைப்படம்.

இப்படத்தில் நடிகர்கள் காளி வெங்கட், அருள்தாஸ், லெனின் பாரதி, சென்றாயன், மைனா நந்தினி, அனாமிகா மஹி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் டி. இமான் இசையமைத்துள்ளார்.

ஜூலை மாதமே வெளியாகவிருந்த இப்படம் பல்வேறு காரணங்களால் தள்ளிப்போனது.

இந்த நிலையில், அர்ஜுனன் பேர் பத்து திரைப்படம் வருகிற நவ. 27 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

அர்ஜுனன் பேர் பத்து பட போஸ்டர்

அர்ஜுனன் பேர் பத்து பட போஸ்டர்

Summary

The release date of actor Yogi Babu's film 'Arjunan Per Pathu' has been announced.

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