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வாரணாசி படப்பிடிப்பை நிறைவு செய்த மகேஷ் பாபு!

இறுதிக்கட்டத்தில் வாரணாசி படப்பிடிப்பு...

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நடிகர் மகேஷ் பாபு வாரணாசி திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை நிறைவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இயக்குநர் எஸ்.எஸ்.ராஜமௌலி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் படம் வாரணாசி. இப்படத்தில் மகேஷ் பாபுவுடன் பிரியங்கா சோப்ரா மற்றும் பிரித்விராஜ் சுகுமாரன் ஆகியோரும் இணைந்து நடிக்கின்றனர். ராஜமௌலியின் முந்தைய படமான 'ஆர்ஆர்ஆர்'-க்காக ஆஸ்கர் விருது வென்ற எம். எம். கீரவாணி 'வாரணாசி' படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

ஸ்ரீ துர்கா ஆர்ட்ஸ் மற்றும் ஷோயிங் பிசினஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து படத்தைத் தயாரிக்கின்றன. ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்டில் மிக பிரம்மாண்டமாக இப்படம் தயாராகி வருகிறது. இந்திய சினிமாவின் அடுத்தகட்ட பாய்ச்சலாகவும் இருக்கும் எதிர்பாப்பு நிலவுகிறது.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்தாண்டிலிருந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், நடிகர் மகேஷ் பாபு தனக்கான படப்பிடிப்பை நிறைவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முழுமையான வாரணாசி படப்பிடிப்பும் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் நிறைவடைகிறதாம்.

Reports indicate that actor Mahesh Babu has wrapped up the shooting for the movie Varanasi.

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