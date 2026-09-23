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அரசியல் கட்சி எப்போது? தனுஷ் கொடுத்த ரியாக்‌ஷன்!

அரசியல் கட்சி குறித்து கேள்விக்கு தனுஷ் ரியாக்‌ஷன்...

தனுஷ்

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நடிகர் தனுஷிடம் அரசியல் கட்சி எப்போது தொடங்க உள்ளீர்கள் எனக் கேள்வி கேட்கப்பட்டது.

நடிகர் தனுஷ் தற்போது ஓம் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து, லப்பர் பந்து இயக்குநர் இயக்கத்திலும் இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கும் தமிழ் முருகன் திரைப்படத்திலும் நடிக்கவுள்ளார்.

சமீபத்தில் தனுஷின் பிறந்த நாளுக்காக அவரது ரசிகர்கள் சார்பில் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டது. அதில், வழக்கத்திற்கு மாறாக தலைவர் தனுஷ் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதன்மூலம், தனுஷ் அரசியலில் களமிறங்க காய் நகர்த்துவதாக சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. அதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அவர் நிகழ்வில் பேசியது அமைந்தது.

மேலும், தனுஷ் கட்சித் தொடங்கவிருப்பதை உறுதிசெய்யும் விதமாக அவரது நற்பணி மன்றம் சார்பில் வெளியான அறிக்கை ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் பரவியது.

இந்த நிலையில், 72-வது தேசிய விருதுகள் நிகழ்வில் பங்கேற்று சென்னை திரும்பிய நடிகர் தனுஷிடம், “அரசியல் கட்சி எப்போது தொடங்குகிறீர்கள்?” எனக் கேட்கப்பட்டது. இதனைக் கேட்ட தனுஷ், பலமாக சிரித்து பதில் சொல்லாமல் நகர்ந்துவிட்டார். இதனால், தனுஷ் அரசியலுக்கு வரவுள்ளதால்தான் அக்கேள்விக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கவில்லை என ரசிகர்கள் கருத்து கூறி வருகின்றனர்.

Actor Dhanush was asked when he would launch a political party.

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