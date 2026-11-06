யூத் ஒலிம்பிக்ஸ்: தன்விக்கு வெள்ளி
செனகலில் நடைபெறும் யூத் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், இந்திய பாட்மின்டன் வீராங்கனை தன்வி பத்ரி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.
தன்வி பத்ரி - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா
செனகலில் நடைபெறும் யூத் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், இந்திய பாட்மின்டன் வீராங்கனை தன்வி பத்ரி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றாா்.
போட்டியின் வரலாற்றில் பதக்கம் வென்ற, இந்தியாவின் முதல் பாட்மின்டன் வீராங்கனையாக அவா் சாதனை படைத்தாா்.
மகளிா் ஒற்றையா் இறுதியில், தன்வி 21-15, 13-21, 24-26 என கடுமையாகப் போராடி, நடப்பு ஜூனியா் உலக சாம்பியனான சீனாவின் ஜாங் யி ஜின்னிடம் தோல்வியுற்றாா். இந்த ஆட்டம் 1 மணிநேரம், 22 நிமிஷங்கள் நீடித்தது.
இந்த ஆட்டத்தின் கடைசி கேமில், 6 மேட்ச் பாய்ன்ட்டுகளை தக்கவைத்த தன்விக்கு, 3 முறை வெற்றிக்கான வாய்ப்பு கைகூடியது. எனினும் ஜின் விடாப்பிடியாக விளையாடி தன்வியை தோற்கடித்தாா்.
யூத் ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற 3-ஆவது இந்தியராக தன்வி பெருமை பெற்றாா். இதற்கு முன் ஹெச்.எஸ். பிரணய் (2010), லக்ஷயா சென் (2018) ஆகியோா் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளது நினைவுகூரத்தக்கது.
போட்டியில் இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 2 வெள்ளி, 2 வெண்கலம் என, 4 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.
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