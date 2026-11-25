ஆச்சி ஆச்சி... இஞ்சி வெல்லம் முதல் பாடல்!
இஞ்சி வெல்லம் முதல் பாடல் வெளியீடு...
சாய் பல்லவி
நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவான இஞ்சி வெல்லம் திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் மணிரத்னம் தக் லைஃப் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி, சாய் பல்லவி நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். காதல் கதையாக உருவாகும் இதன் படப்பிடிப்பு ஜூலை மாதம் கொல்கத்தாவில் தொடங்கியது.
அங்கு ஹவுரா பாலத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதியும், சாய் பல்லவியும் பாடல் காட்சிக்கு நடித்து வருவது போன்ற விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கவனம் பெற்றது. தொடர்ந்து, இப்படத்திற்கு இஞ்சி வெல்லம் எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக கிளிம்ஸ் வெளியிட்டு அறிவித்தனர். மேலும், இப்படம் அடுத்தாண்டு ஜன. 29 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலான ஆச்சி ஆச்சி பாடல் இன்று வெளியாகியுள்ளது. ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்த இப்பாடலை இளங்கோ கிருஷ்ணன் எழுத, வைஷாலி சமந்த், சரண்யா ஸ்ரீனிவாஸ் ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.
The first song from the film Inji Vellam, starring actor Vijay Sethupathi, has been released.
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