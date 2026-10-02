தனுஷ், மம்மூட்டியின் ஓம் திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி!
நடிகர்கள் தனுஷ், மம்மூட்டி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஓம் திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...
ஓம் திரைப்படத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி - படம்: எக்ஸ் / வுன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ்
நடிகர்கள் தனுஷ், மம்மூட்டி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஓம் திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...
நடிகர் தனுஷின் 55 ஆவது படத்தை இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கியுள்ளார். ஓம் என பெயரிட்டுள்ள இந்தப் படத்தைத் தனுஷின் வுன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.
வில்லனாக நடிகர் மம்மூட்டியும் நாயகிகளாக நடிகைகள் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நஸ்ரூதின் ஷா உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் இப்படம், அக்டோபர் 16 ஆம் தேதியில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்றும் அறிவித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் முதல் பாடலான அலாக்கா லோவா பாடலை தனுஷ் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வெளியிட்டனர். இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பில் ரோகேஷ் எழுதிய இப்பாடல் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
இந்தப் படம் அக். 16 ஆம் தேதி வெளியாகவிருந்தது. பின்னர் ரஜினி, சூர்யா படங்களுக்காக ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், இந்தப் படம் வரும் நவ.20ஆம் தேதி வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The Day for the Ultimate Strike is Here ð¥#OM Hits theatres worldwide on November 20, 2026.— Wunderbar Films (@wunderbarfilms) October 2, 2026
A @Rajkumar_KP Film.@dhanushkraja @mammukka @Sai_Pallavi92 @RTakeStudios @wunderbarfilms @SaiAbhyankkar #NaseeruddinShah @sreeleela14 @Shra2309 @azy905 @theSreyas @sandy_sashrâ¦ pic.twitter.com/I5GBoL4HJT
Summary
New release date for the Dhanush-Mammootty film 'Om'!
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