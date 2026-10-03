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இப்படி பண்றீங்களேப்பா... ரச்சிதாவின் கன்னத்தைக் கிள்ளிய ரசிகர்!

ரச்சிதாவின் கன்னத்தைக் கிள்ளிய ரசிகர்....

நடிகை ரச்சிதா ராம்

Published On :

நடிகை ரச்சிதா ராமின் கன்னத்தைக் கிள்ளிய ரசிகரின் விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

கன்னட திரைத்துறையைச் சேர்ந்தவரான ரச்சிதா ராம் ஆரம்பத்தில் தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடித்து பின் 2013 ஆம் ஆண்டு வெளியான புல்புல் என்ற கன்னட திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார். அந்தப் படத்திற்காக சிறந்த நடிகைக்கான பிலிம்பேர் விருது உள்பட பல விருதுகளை வென்றார்.

20 மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்து கன்னட ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றவர், ஐ லவ் யூ படத்தில் நடிகர் உபேந்திராவுக்கு ஜோடியாக நடித்து அசத்தினார். இன்ஸ்டாகிராமில் அதிக பின் தொடர்பாளர்களை வைத்திருக்கும் கன்னட நடிகைகளில் ஒருவர்.

தமிழில் கூலி திரைப்படத்தில் கல்யாணி என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமடைந்தார். தற்போது, ரச்சிதாவின் நடிப்பில் 3 திரைப்படங்கள் உருவாகி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், ரச்சிதா ராமின் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடும் வகையில் அவரது ரசிகர் மன்றத்தினர் நள்ளிரவில் சந்திப்பை நிகழ்த்தினர். இதில் கலந்துகொண்ட ரச்சிதா கேக் வெட்டி தன் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துகொண்டார். மேலும், அவருடன் இணைந்து ரசிகர்கள் புகைப்படமும் எடுத்துக்கொண்டனர்.

அப்போது ரசிகர் ஒருவர் ரச்சிதாவுடன் புகைப்படம் எடுத்தவுடன் திரும்பி அவரின் கன்னத்தைக் கிள்ளினார். இதனைச் சற்றும் எதிர்பார்க்காத ரச்சிதா ஒரு கணம் பதற்றமாகி பின் புன்னகைத்தார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது. ரசிகர் கொஞ்சம் அத்துமீறினாலும் பலரும் நகைச்சுவையாகவே எடுத்துக்கொண்டு இதனைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிப்பரப்பான ‘நந்தினி’ தொடரின் நாயகி நித்யா ராம் இவரின் உடன்பிறந்த சகோதிரி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

A video of a fan pinching actress Rachita Ram's cheek has gone viral on social media.

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