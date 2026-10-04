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மாபெரும் வெற்றி! தமிழகத்திலேயே ரூ. 100 கோடி வசூலை நெருங்கும் மண்டாடி!

மண்டாடி 25-வது நாளை நிறைவு செய்துள்ளது...

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நடிகர் சூரியின் மண்டாடி திரைப்படம் திரையரங்குகளில் 25-வது நாளை நிறைவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

நடிகர் சூரியின் மண்டாடி திரைப்படம் கடந்த செப். 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. மண்டாடி படத்துக்கு நல்ல விமர்சனங்கள் கிடைத்ததால், இந்தத் திரைப்படத்திற்குத் திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டன.

நல்ல கதைக்களங்களுக்கு தமிழ் சினிமாவில் எப்போதும் வரவேற்பு இருக்கும் என்பதை நிரூபிக்கும் விதமாக மண்டாடிக்கு அசத்தலான வணிகம் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது, திரையரங்குகளில் 25-வது நாளை நிறைவு செய்ததுடன் 4-வது வாரத்திலும் ஹவுஸ்ஃபுல் காட்சிகளாகத் திரையிடப்பட்டு வருகிறது.

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மேலும், இப்படம் இதுவரை ரூ. 150 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்ததுடன் தமிழகத்திலேயே ரூ. 100 கோடி வசூலை நெருங்கியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது சூரியின் திரைப்பயணத்தில் பெரிய வெற்றியாக அமைந்துள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

Actor Soori's film Mandaadi has achieved a remarkable milestone by completing a 25-day run in theaters.

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